Telmo Arcanjo interessa ao V. Guimarães, mas há mais clubes atentos

Há mais quatro clubes na corrida pelo atleta do Tondela, que está em fim de contrato.

Telmo Arcanjo está nos planos do Vitória de Guimarães para ser reforço do plantel de Moreno no próximo verão. O clube minhoto está interessado no jogador do Tondela, que termina contrato no final da presente época, mas a contratação ainda não está consumada.

Pela idade que tem - 21 anos - e pelas qualidades demonstradas na época passada, na I Liga, e, em especial, na atual, na II Liga, o médio ofensivo, que também joga frequentemente nos flancos do ataque, encaixa no projeto do emblema vitoriano. Ao que O JOGO apurou, Telmo Arcanjo também despertou o interesse de Santa Clara, Marítimo, Famalicão e Portimonense, mas o facto de o Vitória ter possibilidade de disputar as provas europeias poderá ser determinante na opção do jogador, que deverá tomar uma decisão em breve.

O internacional cabo-verdiano tem estado em destaque esta época na equipa de Tozé Marreco: soma sete golos e três assistências em 27 jogos. Depois da estreia na I Liga em 2019/20, com apenas 19 anos, foi utilizado em 15 encontros em 2020/21 e na temporada passada, igualmente no escalão principal, fez 12 jogos e uma assistência.