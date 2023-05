Telmo Arcanjo é o primeiro reforço do V. Guimarães para 2023/24

Médio termina contrato com o Tondela e vai assinar pelo V. Guimarães por quatro temporadas.

Telmo Arcanjo é o primeiro reforço do V. Guimarães para a temporada de 2023/24. O médio-ofensivo está em final de contrato com o Tondela, clube onde cumpre a quarta temporada. O centrocampista, de 21 anos, chegou a acordo com o Vitória, com quem assinará um contrato válido para as próximas quatro temporadas.

Internacional A pela seleção de Cabo Verde, Telmo Arcanjo realizou 33 jogos na presente temporada (8 golos) na equipa que ocupa a décima posição da II Liga e na próxima época volta a ter a oportunidade de atuar no escalão principal do futebol português, experiência que já viveu em 2021/22, tendo na altura disputado 12 encontros.