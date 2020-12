Técnico reage à morte de fisiologista do Vitória: "Só estou aqui por respeito ao Santa Clara"

João Henriques, treinador do V. Guimarães

João Henriques, treinador do Vitória de Guimarães, endereçou condolências à família de Rui Viana.

O universo vitoriano acordou este sábado com uma terrível notícia: Rui Viana, fisiologista do Departamento de Alto Rendimento afeto à equipa principal do Vitória de Guimarães, faleceu aos 26 anos.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Santa Clara, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, João Henriques lamentou a morte de Viana e garantiu que só falou com os jornalistas por "respeito ao Santa Clara", numa clara demonstração de tristeza com o sucedido.

"Foi uma triste notícia para o Vitória e para a família vitoriana. Um dos nossos elementos do staff faleceu subitamente aos 26 anos, deixando-nos todos muito tristes. Deixamos à família enlutada uma palavra. Estou aqui apenas por respeito ao Santa Clara, o nosso próximo adversário, e à prova que vem aí, a Taça de Portugal. Gostaria que falássemos apenas de duas questões: esta e o jogo da Taça, porque o momento assim o exige", afiançou Henriques, prosseguindo com elogios:

"O Rui Viana era um elemento muito válido nesta estrutura. Vamos recordá-lo sempre durante esta época, em todos os momentos. A memória dele será honrada, era um profissional de corpo inteiro. Ficámos mais pobres, até ao fim da época. Era um grande profissional, sempre muito alegre e bem-disposto no trabalho", rematou.