Tomás Ribeiro é reforço do Vitória de Guimarães

Tomás Ribeiro jogou a época passada no Grasshopper, da Suíça

Tomás Ribeiro é o mais recente reforço do Vitória de Guimarães, tendo sido revelado aos milhares de adeptos vitorianos que esta quinta-feira assistiram, na praça do Toural, à apresentação do plantel 2023/24.

O jogador português de 24 anos deixou o Grasshoppers, da Suíça, e vinculou-se por quatro épocas com o clube minhoto, estando de volta ao principal escalão português, depois de ter estadi na B SAD entre 2019/20 e 2021/22.