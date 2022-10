Sócios do Vitória de Guimarães aprovam contas de 2021/22 por maioria

A maioria dos cerca de 200 associados presentes na assembleia geral ordinária votou favoravelmente ao documento que traduz um agravamento do prejuízo verificado em 2020/21, que então rondou os 9,6 milhões de euros.

Os sócios do Vitória de Guimarães aprovaram, na sexta-feira, o relatório e contas da época 2021/22, que mostra um resultado líquido negativo de 14 milhões de euros na atividade do clube e da SAD, detentora da equipa da I Liga.

A maioria dos cerca de 200 associados presentes na assembleia geral ordinária que começou na sexta-feira, à noite, e terminou ao início da madrugada deste sábado, no Pavilhão Desportivo Unidade Vimaranense, votou favoravelmente ao documento que traduz um agravamento do prejuízo verificado em 2020/21, que então rondou os 9,6 milhões de euros.

A maioria dos 14 milhões de saldo negativo deve-se à atividade da SAD, responsável pelo futebol profissional e pela maioria do futebol de formação, já que o clube, responsável por outras 13 modalidades, se ficou por prejuízo de 312 mil euros em 2021/22.

O relatório e contas mostra ainda que o capital próprio agregado do clube e da SAD do Vitória de Guimarães diminuiu de 18,3 para 4,3 milhões de euros, fruto da queda do ativo, correspondente a todos os recursos que detêm, dos 85,8 para os 62 milhões de euros, e do passivo, dos 67,5 para os 57,9 milhões.

O passivo corrente, que, por norma, engloba todas as obrigações financeiras a cumprir no prazo de um ano, entre elas dívidas, aumentou, contudo, dos 29,1 para os 38,3 milhões de euros.

Os sócios do clube minhoto também aprovaram a "ratificação da cooptação" do vice-presidente da direção, José Eduardo Viamonte, em substituição de Diogo Leite Ribeiro, que confirmou a demissão da vice-presidência do clube e do conselho de administração da SAD em 11 de agosto.