Sócios do Vitória dão luz verde à venda de 46% da SAD ao fundo V Sports

A Assembleia Geral (AG) dos adeptos do Vitória deu luz verde para viabilizar a venda de 46% das ações da SAD ao fundo V Sports, a troco de 5,5 milhões de euros. Num universo de 1300 sócios, 966 votaram a favor, sendo que apenas 136 o fizeram contra.

Com mais de um milhar de participantes, esta foi uma das AG mais concorridas do clube nos últimos tempos. Em relação ao projeto inicial, que previa também que o V. Guimarães tivesse acesso a uma linha de crédito junto do V Sports ,decidiu-se que tal não avançaria já nesses moldes, ficando uma futura opção nesse sentido, em caso de necessidade, sujeita a ser ratificada em nova AG.

Após aprovação formal, o acordo com o V Sports entrará em vigor em abril. O clube já recebeu um sinal, de um valor não especificado, por ser matéria confidencial, e que teria de ser devolvido caso o entendimento não avançasse.

António Miguel Cardoso explicou a necessidade deste passo, até por compromissos financeiros assumidos pela anterior Direção, entre os quais um acordo de antecipação de receitas televisivas, negociado com grupo Apollo, o qual, em caso de incumprimento, obrigaria a ceder a gestão do clube, segundo explicou na AG o presidente, citado pelo "Guimarães Digital". Esta decisão da anterior gestão, disse, deveria ter sido aprovada em AG. António Miguel Cardoso prestou contas, sublinhando que o clube teve receitas de 14,2 M€ esta época, além dos 3 M€ obtidos na temporada passada já sob a atual gestão, e que serão necessários mais 3 M€ até ao final da época para haver lucro no exercício.

Apesar da bicada dada à anterior gestão, de Miguel Pinto Lisboa, este, presente na AG, considerou credível o parceiro eleito pela atual Direção para a venda de 46% das ações da SAD e que a parceria será importante no projeto desportivo. Criticou ainda, citado pelo "Guimarães Digital", a proposta alternativa apresentada por um grupo de investidores, entre os quais Júlio Vieira de Castro, e que tinha também o ex-jogador Ziad como rosto principal, como O JOGO noticiou. António Miguel Cardoso agradeceu as palavras do rival nas eleições.