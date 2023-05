Sócios do Vitória aprovaram em AG extraordinária a entrada da V Sports

Com 258 votos a favor e 152 contra, Assembleia Geral extraordinária deu luz verde à direção presidida por António Miguel Cardoso.

Os sócios do V. Guimarães aprovaram, por maioria (258 votaram a favor e 152 contra), em Assembleia Geral extraordinária, a proposta de alteração do pacto social da Vitória Sport Clube Futebol.

Na reunião magna, realizada no Pavilhão da Unidade Vimaranense, foi ainda aprovada, por maioria, a ata da Assembleia Geral extraordinária realizada no dia 3 de março de 2023, marcada pela ampla aprovação da venda de 46% das ações da Vitoria Sport Clube Futebol SAD à V Sports S.C.S. por 5,5 milhões de euros, com o clube a manter-se como acionista maioritário da sociedade desportiva.

Recorde-se que, através de um abaixo-assinado, 27 sócios solicitaram à Direção presidida por António Miguel Cardoso que revelasse, antes da Assembleia Geral, "os termos do acordo parassocial que já assinou com a V Sports S.C.S., esclarecendo ainda obrigações e contrapartidas estabelecidas naquele ou noutro qualquer contrato celebrado com aquela sociedade, esclarecendo quais são as obrigações assumidas pelo Vitória e esclarecendo também se há ou não contrapartidas assumidas pela V Sports S.C.S. e quais, uma vez que as informações disponíveis e que circulam são de que a V Sports S.C.S. não se comprometeu nessa acordo e em qualquer contrato a investir ou a assegurar quaisquer contrapartidas financeiras para o Vitória S.C. ou para a nossa SAD".

Apesar das dúvidas levantadas pelos sócios, António Miguel Cardoso já tinha prestado alguns esclarecimentos em declarações ao site MaisGuimarães. "Essas alterações visam essencialmente a disciplina e o rigor na área financeira para que o passivo e o orçamento não se arrastem no tempo como problemas insolúveis. O nosso parceiro pretende que o futuro do Vitória fique marcado por um crescimento sustentável, atingindo outros patamares, num contexto de equilíbrio de orçamental", frisou o presidente do Vitória, lembrando que a confiança ficou bem patente quando foi aprovada, por larga maioria, a parceria com a V Sports em assembleia geral. António Miguel Cardoso lembrou ainda que o Conselho de Administração da SAD será formado por três administradores indicados pelo Vitória e dois pelos restantes acionistas e serão sempre precisos mais de dois terços para validar qualquer alteração como aumento de capital, OPA ou redução de capital. "Ou seja, nada será feito sem o nosso consentimento", frisou.