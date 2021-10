O clube minhoto apresentara um exercício negativo na ordem dos 3,6 milhões de euros.

O Relatório e Contas do V. Guimarães, relativo a 2020/21, foi chumbado pelos sócios em Assembleia Geral. Recorde-se que o clube minhoto apresentara um exercício negativo na ordem dos 3,6 milhões de euros.

A maioria dos sócios presentes no Pavilhão da Unidade Vimaranense votou contra a aprovação do balanço do exercício.