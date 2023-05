"Só, por vezes, quando era preciso, é que os adeptos nos davam nas orelhas"

Declarações de André Amaro, defesa do V. Guimarães, na antevisão ao confronto com o FC Porto da última jornada da Liga, aos meios oficiais do clube

Regresso à competição após a lesão: "No início da lesão, quando se pensava que eu teria de ser operado, foi difícil. Estava num bom momento de forma e parar ali não era o que eu queria. Na altura aproximava-se o final da época, com o Vitória a lutar pelos seus objetivos, depois viria o Europeu. Foi um pouco difícil, mas depois recuperei. Trabalhei forte todos os dias e acabei por voltar. Neste momento, sinto-me bem fisicamente".

Momentos com várias baixas: "Custa estar de fora. Quem está de fora quer estar lá dentro a ajudar. A equipa é sempre mais forte com todos os jogadores. Sempre que houve baixas, a equipa técnica soube dar a volta para continuarmos a ter o mesmo rendimento. Houve jogos em que não estivemos tão bem, mesmo quando estávamos na máxima força. O importante é que a equipa soube sempre dar a volta".

Adeptos: "Jogar no Estádio D. Afonso Henriques é incrível, só quem defende o clube sabe o que é jogar lá. O facto de o Vitória ter batido o recorde de espectadores no último jogo só prova o quão especial é este clube. Mesmo nos momentos em que não estávamos bem, os adeptos apareciam e davam o apoio. Só, por vezes, quando era preciso, é que nos davam nas orelhas. É muito especial jogar no D. Afonso Henriques".

Gostar do Vitória: "É a minha terceira época na equipa principal e sinto-me muito bem no clube. Foi um clube que me deu tudo, deu-me a oportunidade de crescer e foi o clube que me lançou às feras. Devo tudo ao Vitória".