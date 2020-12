Sílvio lesiona-se e pára dois meses

Confirmada a lesão muscular que afastou o lateral-esquerdo da partida com o Santa Clara

A lesão muscular que afastou Sílvio do onze titular do Vitória de Guimarães no aquecimento para o encontro com o Santa Clara obrigará a uma paragem de oito semanas, confirmou, o departamento médico.

Nos Açores, a ausência do lateral-esquerdo foi compensada com a chamada de Gideon Mensah. O defesa ganês, 22 anos, é candidato a manter-se a titularidade, designadamente, na partida que se segue e colocará os vimaranenses diante do FC Porto, na ressaca da conquista da Supertaça ao Benfica. O plantel treinou ontem de manhã, antes de ser dispensado para gozar o Natal com um dia e meio de folga antes do regresso à preparação do jogo com o campeão nacional.

O presidente Miguel Pinto Lisboa publicou, ontem, uma mensagem aos adeptos, com a pandemia de covid-19 como tema incontornável: "O Vitória viu-se perante uma realidade impensável e tem estado privado da força presencial dos seus adeptos. Futebol e desporto sem público são uma contradição absoluta, só entendível perante uma pandemia. Não a subestimando, tem de ser uma prioridade geral que em 2021 os estádios e os pavilhões voltem a ter vida".-m.s.