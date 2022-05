Sílvio despede-se do V. Guimarães e explica a escassa utilização esta época

Lateral fez apenas dois jogos em 2021/22.

Sílvio, lateral de 34 anos, publicou esta segunda-feira, nas redes sociais, uma mensagem de despedida do V. Guimarães, clube com o qual termina contrato. O ex-jogador do Benfica, Wolverhampton, Braga e Atlético, entre outros, disputou apenas dois jogos oficiais em 2021/22 e garante que a escassa utilização foi uma decisão técnica.

"Gostava muito de ter ajudado mais dentro de campo, mas infelizmente não foi possível. Agradecer a forma que me receberam quando aqui cheguei. Rapidamente me senti em casa, rapidamente fiz grandes amizades, e é por isso que me custa tanto despedir. Desejo a maior sorte do mundo para o clube, que tenha paz (muitas das vezes é a única coisa que precisa) para obter os resultados pretendidos. Por último, um pequeno à parte para tirar algumas dúvidas. Sinto-me a 100% há muito tempo. Se não joguei o pretendido, foi unicamente por opção técnica. Opção essa que temos sempre que respeitar, sermos resilientes e não aceitar!", escreveu no Instagram.

Sílvio, oito vezes internacional por Portugal, chegou a Guimarães na época 2018/19.