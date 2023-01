Declarações de Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, após a derrota por 1-0 na receção ao FC Porto, este sábado, num jogo referente à 17.ª jornada da Liga Bwin.

Análise ao jogo: "Faltou-nos mais qualidade com bola, não por demérito dos nossos atletas, mas por mérito do FC Porto. A qualidade do FC Porto e os momentos com bola fez com que os nossos atletas corressem muito e perdessem o discernimento no momento após a recuperação de bola. A vitória do FC Porto é justa, não pelas oportunidades de golo, mas por ter sido a melhor equipa em campo. O jogo fica muito decidido pelo golo [do FC Porto] no último lance da primeira parte. Se ao intervalo, o jogo estivesse empatado, o FC Porto poderia ter aberto mais espaços. Com o FC Porto em vantagem ao intervalo, tivemos de ser nós a ir atrás do resultado. A equipa nunca se desequilibrou, por mérito dos nossos atletas. Deixo uma palavra aos meus atletas, pela entrega. Depois de muito desgaste, a correr sem bola, os meus atletas acusaram o cansaço e não apresentaram o melhor discernimento com bola. Este não foi dos jogos em que o FC Porto teve mais oportunidades. Fico com uma sensação estranha quanto ao golo no final da primeira parte. Talvez o FC Porto ganhasse na segunda parte, pela qualidade que tem."

Mau momento: "O nosso momento não é o melhor [oito jogos oficiais sem vitórias, quatro para o campeonato]. Há jogadores importantes impedidos [por lesão e por castigo] de darem o seu contributo. Agora temos de trabalhar, de corrigir erros, de tentar recuperar esses atletas e de olhar para as soluções, porque este é o projeto do clube [o de lançar jovens jogadores]. Felizmente, temos 24 pontos [no final da primeira volta]. Sei que aqui a exigência é muito grande, e que os adeptos querem sempre ganhar, mas ninguém mais do que nós quer vitórias. Serei sempre o responsável pelos resultados."