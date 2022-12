Segurança garantida com Celton Biai: "É um guarda-redes de equipas grandes"

Suplente de Bruno Varela na I Liga, Celton Biai fez dois jogos na Taça de Portugal e mais dois em três da Taça da Liga. No último, no Bessa, foi o melhor em campo para O JOGO. Para já, o internacional sub-21 vai crescendo na sombra de Bruno Varela, mas, com tranquilidade, dá sinais de que o futuro da baliza vitoriana está assegurado para os próximos anos.

Celton Biai já estivera, em épocas anteriores, no banco da equipa principal. No entanto, esta temporada, sob o comando de Moreno Teixeira, que o orientara, em 2021/22, na equipa B, está a ter a primeira oportunidade de concretizar o objetivo de defender a baliza vitoriana desde que chegou em fevereiro de 2020, então proveniente do Benfica.

Quase dois meses depois da estreia, em Canelas, para a quarta eliminatória da Taça de Portugal, fez o quarto jogo como titular, no Estádio do Bessa, diante do Boavista, para a Taça da Liga, assumindo um dos papéis principais no empate sem golos. "É inteligente, percebe o jogo e tem grande potencial. A nível emocional, tem evoluído bastante, a maturidade dá-lhe cada vez mais segurança e tem vindo a crescer", defende João Tralhão, treinador que, em 2017/18, foi campeão nacional de juniores pelo Benfica com Celton Biai na baliza.

Suplente de Bruno Varela nos 13 jogos disputados para o campeonato, Biai "não treme nas decisões e gosta de jogos com grau de dificuldade máxima." Segundo Tralhão, Biai "é um guarda-redes de equipas grandes." "Essa é uma característica básica de um jogador que luta por decisões, tem essa mentalidade e controlo emocional", reforça. Do ponto de vista social, "sabe estar, dá-se bem com toda a gente, cria bom ambiente dentro do grupo. Tem um perfil de equipa", vinca.

O treinador de 42 anos, que esteve na formação do Benfica entre 2001 e 2017/18, foi, depois, adjunto de Leonardo Jardim no Mónaco e que, na época passada, assumiu o comando do Vilafranquense, indica outro detalhe importante das características do guardião, de 1,86 metros. "É bom tecnicamente com os pés e tem coragem: gosta de assumir o risco de ter a bola.

Certamente que foi isso que influenciou o Moreno, um treinador com uma filosofia de jogo atrativa, e que gosta de controlar a bola. É importante ter um guarda-redes com este perfil: corajoso, que assuma o risco, com qualidade para sair a jogar do ponto de vista ofensivo e que continue a crescer defensivamente", analisa, apontando o que falta limar. "Não podemos esquecer que ainda é muito jovem e, obviamente, que quanto mais experiências e jogos de alto nível tiver - também já esteve na seleção de sub-21 -, maior será a capacidade para se tornar cada vez mais eficaz. O que lhe falta é ter mais competição, porque tecnicamente já evoluiu bastante. Está um guarda-redes mais experiente", finaliza.

Bruno Varela é um líder

Em 2012/13, Bruno Varela foi campeão nacional de juniores com João Tralhão no Benfica. "É um autêntico líder de balneário. É alguém que todos querem seguir, porque tem uma personalidade forte e valores sólidos, muito importantes para estar num grupo e num clube", testemunhou, apontando outra virtude. "Os colegas de equipa e, sobretudo, os de posição, como o Celton, seguem-no pelo seu perfil pessoal e técnico. É um guarda-redes muito completo a todos os níveis: físico, técnico e tático", avaliou, considerando que "o Celton não podia ter melhor companheiro e melhor exemplo." "Sei que o Varela está a fazer tudo para o ajudar a crescer, porque tem um caráter incrível e uma excecional capacidade técnica", sustentou.

À espreita da estreia na Liga

Com 28 anos, Bruno Varela tem 80 jogos pelo Vitória e 127 na I Liga e foi chamado a participar nos trabalhos da Seleção Nacional por duas vezes, em 2017 e em 2020. Mais novo seis anos, Celton Biai ainda não se estreou no campeonato, mas, além dos quatro desta época pela equipa A (dois na Taça de Portugal e outros tantos na Taça da Liga), fez 41 na B e dois nos sub-23. "É bom para um treinador ter competitividade interna, onde todos sabem que são importantes e, especificamente nesta posição, sentir a segurança que tem uma alternativa para o que procura: rendimento", explica João Tralhão, confiando nas potencialidades do seu antigo guarda-redes. "É também crucial para os colegas saberem que têm como segunda linha um guarda-redes que dá toda a segurança", rematou.

Europeu de sub-21 no radar

Celton Biai representou a seleção de sub-21 oito vezes. O guarda-redes do Vitória participou em dois jogos particulares e em seis da fase de qualificação para o próximo Europeu, que se realiza na Geórgia e na Roménia, entre 21 de junho e 8 de julho de 2023. No último encontro do apuramento para a fase final, Biai foi titular na goleada, por 11-0, em Vizela, sobre o Liechtenstein, a exemplo do que acontecera nos cinco jogos anteriores. Tem fortes possibilidades de ser um dos convocados de Rui Jorge para a próxima edição do Europeu de sub-21.