"Se o grupo nunca tivesse mostrado qualidade, a solução podia ser mais fácil"

Miguel Pinto Lisboa, atual presidente e candidato às eleições do Vitória de Guimarães, esteve esta segunda-feira em mais um ato de campanha eleitoral e falou sobre o atual momento da equipa comandada por Pepa.

"Estamos de acordo que temos um grupo que, obviamente com as lacunas que sempre teremos de ter, tem qualidade. Já demonstrou em vários jogos. Se nunca tivesse mostrado, podia ser mais fácil a solução, porque eram eles o problema. Não há falta de profissionalismo, mas há algo que não está a funcionar e que faz com que em certos jogos mostram a qualidade e noutros jogos, teoricamente mais fáceis, fiquem muito aquém do que é desejável a um profissional do Vitória", começou por dizer.

"Estamos, fruto da incapacidade dos concorrentes, no sexto lugar e estamos a 10 pontos do quinto. Bastava termos ganho aos últimos. Estes dois últimos jogos que tivemos, que todos pensámos que iam ter resultado positivo, deixaram-nos com a sensação de que não fizemos tudo. Faltou competitividade. Preocupa-nos, temos ações sobre isso, estamos a atuar sobre isso. Temos qualidade. Alguns dos jogadores poderão ter mais dificuldades, estarem mais atrasados no envolvimento no Vitória, mas temos qualidade", concluiu Miguel Pinto Lisboa.