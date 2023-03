"Se Bamba for vendido, o Vitória não ficará a perder"

Rui Ferreira lançou Manu Silva no Feirense

Manu foi lançado no Feirense pela mão de Rui Ferreira quando tinha apenas 19 anos. O treinador conhece-o bem e não tem dúvidas que vai ter sucesso.

"Está lá o Ibrahima Bamba, mas se ele for vendido, como tem surgido nos jornais, o Vitória não fica nada a perder com o Manu a desempenhar essa função. Vai até acrescentar muito e vai impor-se no clube", garante o treinador do Feirense, destacando "a qualidade e a personalidade que tem, mas também a forma como corrige e como comunica com os colegas".

Por tudo isso, está certo que Manu "vai encaixar perfeitamente no Vitória".