Antevisão de Pepa ao encontro com o Famalicão, referente à oitava jornada da Liga Bwin

Famalicão aflito: "Se vamos encontrar pressão ou não do outro lado, será igual para nós. Estamos a falar de uma equipa competitiva e a classificação não corresponde à sua qualidade. Será um jogo de muita qualidade porque estarão em campo duas equipas de grande qualidade. Queremos muito jogar e percebemos onde não podemos falhar ou errar. Internamente temos reconhecido os aspetos em que devemos ser muito mais fortes para minimizar os erros. Temos que nos manter com firmeza no jogo e também não pode cair tudo quando acontece o erro. Temos que ganhar e para isso há um processo: teremos de jogar com personalidade."

Jogos com o Arouca e Benfica: "A única forma de melhorarmos é identificar o que fizemos mal. Em Arouca, o Vitória perdeu-se nos últimos 15 minutos e esse desnorte verificou-se também nos últimos cinco minutos da primeira parte frente ao Benfica. Nem sempre estamos por cima e os erros podem acontecer. Mas temos de ter um pensamento positivo e fazer acontecer com capacidade e personalidade, porque este campeonato é muito equilibrado e competitivo, onde os detalhes têm feito a diferença. Temos sido penalizados por isso, mas temos de voltar às vitórias."

Mal-estar em termos psicológicos: "Se gostaríamos de ter mais pontos nesta altura? Claro que sim, mas não há volta a dar. Há que trabalhar no limite, sem fugir às nossas convicções. O nosso tribunal é o relvado, dentro de campo. Ficámos frustrados no último jogo porque não conseguimos fazer aquilo que sabemos. Andámos para trás. Contra o Portimonense, a frustração teve mais a ver com o resultado. Interessa-nos a qualidade do jogo, mas esta maratona também se faz de pontos."

O regresso do público na totalidade: "Deixa-me muito satisfeito. Foi um sofrimento não ter os adeptos do nosso lado. Se há essa decisão, temos que confiar e acreditar. Foi um ano e tal longe da paixão pelo jogo. Frente ao Belenenses, foi notório esse apoio. Os nossos adeptos são uma força tremenda."

Janvier sempre suplente: "O plantel é composto por vários jogadores e todos querem jogar. É isso que tem de acontecer. Se tem entrado bem, é bom sinal. Alguns jogadores até entram melhor no decorrer do jogo, mas há razões que não tenho de explicar. São opções."

A finalização: "Nos últimos três jogos marcámos cinco golos. Antes não sofríamos e agora sofremos. O futebol é isto mesmo. Há sempre erros que vão acontecendo. Não nos podemos desviar daquilo que tem sido bom e temos que ter a humildade e capacidade para melhorar naquilo que temos feito mal."

O Famalicão: "Teve reforços com qualidade e que foram acrescentando. Só que o metro quadrado no nosso futebol está muito caro, há muita competitividade. Sabemos que vamos encontrar uma equipa capaz e muito competente. Temos que olhar mais para dentro e fazer acontecer. Queremos fazer um grande jogo, com sede de vitória. Vamos com tudo para trazer os três pontos."