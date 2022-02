Peixei continua à procura de treinador após a saída de Fábio Carille.

Próximo de fechar a contratação do técnico argentino Fabián Bustos, do Barcelona de Guayaquil (Equador), o Santos terá abordado Pepa, através de um agente intermediário.

A notícia foi avançada pelo site brasileiro "TNT Sports" com o detalhe de que o treinador do V. Guimarães já teria sido equacionado pelo clube de São Paulo quando estava no Paços de Ferreira.