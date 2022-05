Saída de Diogo Boa Alma não afeta acordo entre V. Guimarães e Anderson

Deixou o cargo de diretor desportivo dois meses depois de ter assumido funções.

A saída de Diogo Boa Alma do cargo de diretor desportivo não inviabilizará nenhuma das operações alinhavadas pelo Vitória de Guimarães.

A principal era a contratação de Anderson e o ex-avançado do Famalicão, que já rescindiu com o chineses Beijing Guoan, mantém o acordo, ainda que verbal, com o clube minhoto, que já desistiu de renovar o contrato com Estupiñán, cujas exigências financeiras são consideradas incomportáveis.

O V. Guimarães, recorde-se, justificou a saída de Boa Alma com "divergências ideológicas e de gestão entre ambas as partes."