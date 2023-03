Declarações de Hélder Sá, jogador do Vitória de Guimarães, num encontro com a equipa de sub-15 do emblema minhoto, que também contou com a presença de Matheus Índio.

Hélder Sá, lateral-esquerdo do Vitória de Guimarães, num encontro com a equipa sub-15 do emblema minhoto, deu o exemplo de Alisson Safira para abordar de que forma os jogadores devem lidar com as críticas das quais são alvo.

"Quando nos criticam, devemos pensar que estamos neste clube porque temos valor acima da média. Vejam o exemplo do Safira. Era o patinho feio e agora marca golos decisivos. Temos de olhar para as críticas de forma positiva. Se nos criticam, é porque já viram melhor da nossa parte", começou por dizer, embora reconhecesse, de seguida, que ninguém fica indiferente aos maus resultados.

"Depois de uma derrota, nunca andamos de sorrisinhos uns para os outros. Sabemos é que temos de trabalhar mais. Não podemos fazer de conta que está tudo igual, mas também nunca achamos que somos os melhores só porque vencemos jogos. O trabalho está acima de tudo", acrescentou.

Também Matheus Índio deixou vários conselhos aos jovens do Vitória, que se preparam para a fase de apuramento de campeão: "Temos de fazer o melhor possível, todos os dias. Tem de haver foco, disciplina e dedicação. Optei pelo Vitória pela sua grandeza e pelos adeptos. É um clube diferente. Vocês vão sentir isso quando chegarem à equipa principal: sentir o calor dos adeptos é algo incrível. Não basta ter talento. Tem de haver disciplina, empenho e humildade. Aqui passamos rapidamente de jogadores bons para banais. É por isso que não devemos insistir nos erros. Quando erramos, devemos jogar com simplicidade, com calma."