SAD do Vitória recusou ofertas por Bamba e atitude do defesa não agradou

Propostas do Copenhaga e do Bolonha foram rejeitadas e o defesa não gostou, mostrando-se desagradado.

O último dia do mercado de inverno não trouxe vendas ao Vitória. A SAD foi confrontada com duas propostas do estrangeiro para transferir Ibrahima Bamba e rejeitou-as, situação que deixou o jogador incomodado.

No seguimento da posição do clube, Bamba deixou de seguir o Vitória no Instagram, apagou praticamente todas as fotografias alusivas ao emblema minhoto e deixou esta publicação: "Quem ri por último, ri melhor."

O Copenhaga, da Dinamarca, ofereceu seis milhões de euros, enquanto o Bolonha, de Itália, não foi além dos cinco milhões. Apesar de atravessar uma crise financeira e de num passado recente ter antecipado receitas futuras, o Vitória considerou as propostas baixas.

Ora, Bamba não apreciou a posição da SAD e, segundo apurou O JOGO, teve atitudes que não caíram bem na estrutura. De resto, o site "Guimarães Digital" escreveu que o jogador terá forçado a saída, acrescentando ainda que teria recusado jogar contra o Chaves, sendo depois demovido. A O JOGO o empresário Filipe Macedo Alves negou. "O Bamba nunca forçou a saída, nunca ponderou não jogar ou treinar. Ficou apenas triste por não ter saído," referiu.