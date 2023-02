SAD do Vitória explica operações no mercado de inverno

Comunicado especifica todas as operações no mercado de inverno

A SAD do V. Guimarães emitiu um comunicado a especificar todas as operações no mercado de inverno, revelando que a contratação de Manu Silva implicou um investimento de 352,5 mil euros por 50% do passe, com opção de compra de mais 30% dos direitos do jogador.

Em relação às entradas na equipa B, no caso de Sander Lemes houve a ativação da opção de compra estabelecida com o Louletano de 50% do passe de forma gratuita, mantendo a opção de aquisição de mais 25% do passe.

Quanto as saídas, a SAD assegurou 10% de futura venda na revogação do contrato com Maboungou e Rafa Pereira, e a mesma percentagem na transferência definitiva de Sylvestre Costa.