SAD do Vitória decidida a segurar "ME7": inglês só sai por uma venda recorde

Minhotos resistem a transferir já Marcus Edwards, o investimento de maior sucesso da sociedade desportiva presidida por Miguel Pinto Lisboa

Partir nesta janela de transferências é um cenário improvável para Marcus Edwards. Há muito sondada por vários clubes encantados com o internacional inglês sub-20, a SAD do V. Guimarães tem resistido a negociar, claramente com o objetivo de o plantel não perder unidades fundamentais quando a ideia é reforçá-lo (Quaresma é a cara nova mais sonante), e o próprio jogador está cada vez mais comprometido com o clube, apostando ao mesmo tempo numa época ainda melhor do que a anterior, durante a qual apontou nove golos em 36 jogos, colecionando ainda cinco assistências.

A seu pedido, passará a envergar o "mágico" número 7 na camisola (pertencia a Lucas Evangelista em 2019/20) e a convicção dos responsáveis do clube é que no futuro possa bater a venda-recorde do central Tapsoba, transferido em janeiro para o Bayer Leverkusen por 18 milhões de euros.

Ciente de que o Tottenham terá direito a 50% da mais-valia numa futura transação, a sociedade desportiva só abrirá mão do extremo por uma soma avultada e, nessa medida, acredita que este será capaz de se valorizar ainda mais naquela que será a segunda temporada consecutiva no futebol português.

Na primeira superou largamente as expectativas, acabando por figurar entre os dez nomeados para o prémio de melhor jogador da I Liga (atribuído a Jesús Corona), numa votação de todos os capitães de equipa e treinadores do campeonato, promovida pela Liga de Clubes. Já na votação para melhor jovem atleta da Liga de 2019/10, vencida por Pedro Gonçalves (Famalicão), partilhou o pódio com Wendel (Sporting).

É o investimento de maior sucesso da atual administração da SAD, presidida por Miguel Pinto Lisboa, eleito há pouco mais de um ano e que delega no diretor-geral Carlos Freitas a responsabilidade de procurar no mercado as melhores opções para o futebol profissional. Edwards teve o dedo dele.