SAD do Vitória assegura 20 milhões de euros junto da financeira Apollo

Encaixe garantido através de uma operação de titularização de créditos decorrentes do contrato de cedência de direitos de transmissão televisiva.

O V. Guimarães garantiu o encaixe de 20 milhões de euros através de uma operação de titularização de créditos decorrentes do contrato de cedência de direitos de transmissão televisiva e multimédia celebrado com a Altice.

A antecipação dessa verba, já aprovada pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, foi assegurada através da financeira Apollo, com uma taxa de juro de 5,25%, podendo a sociedade desportiva dos minhotos liquidar o empréstimo durante a vigência do financiamento para continuar a receber uma parte dos direitos televisivos contratualizados com a Altice.

Os moldes desta operação são semelhantes à conseguida pelo Sporting em março de 2019, com juros de 8% para um empréstimo de 65 milhões de euros.

Ao contrário do que se verificou noutros clubes, a pandemia não fez o Vitória avançar com cortes salariais nem com despedimentos e, ao que apurou O JOGO, não sofreu flutuações relevantes em termos financeiros, apesar das despesas adicionais com testes covid, desinfeções das instalações, material de proteção e custos com teletrabalho.

Leia o comunicado do V. Guimarães na íntegra:

"A Vitória Sport Clube, Futebol SAD viu aprovada pela Comissão de Mercado de Valores Mobiliários uma operação de titularização de créditos decorrentes do contrato de cedência de direitos de transmissão televisiva e multimédia celebrado com a Altice Picture, SARL. Esta operação garante o encaixe de um montante de 20 milhões de euros.

A Vitória SAD conseguiu junto da entidade financiadora uma taxa de juro de 5,25%, salvaguardando também a possibilidade de, a qualquer altura, liquidar o financiamento e de, durante a vigência do mesmo, continuar a receber uma parte dos direitos televisivos contratualizados com a Altice."