SAD do V. Guimarães pondera saída de João Henriques

Treinador com lugar em risco após quatro derrotas consecutivas.

A continuidade de João Henriques no comando técnico do Vitória de Guimarães está muito tremida.

Após a quarta derrota consecutiva dos vimaranenses na Liga NOS, diante do Tondela (1-2), este domingo, a contestação subiu de tom, com centenas de adeptos a exigirem o despedimento do treinador através das redes sociais do clube.

Henriques, de 48 anos, assumiu o leme da equipa à quarta jornada, na sequência da saída de Tiago Mendes, técnico que iniciou a época. No banco vitoriano, João Henriques contou apenas nove vitórias em 25 partidas oficiais. A formação minhota está no sexto lugar do campeonato, com 35 pontos, menos nove do que o Paços de Ferreira, quarto classificado.