Sacko, Tapsoba e Evangelista de fora dos convocados do V. Guimarães

O V. Guimarães defronta o Eintracht Frankfurt na última jornada da fase de grupos da Liga Europa.

Os futebolistas Sacko, Tapsoba e Lucas Evangelista, regularmente utilizados pelo Vitória de Guimarães na Liga Europa, vão falhar o sexto e último jogo do grupo F, na Alemanha, diante do Eintracht Frankfurt, na quinta-feira.

O lateral direito Sacko, que falhou a convocatória por opção do treinador Ivo Vieira, o central Tapsoba, castigado com três cartões amarelos na fase de grupos, e o médio brasileiro, que esteve com fadiga muscular nos últimos dias, não integraram a comitiva vitoriana de 19 jogadores que partiu hoje do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, para Frankfurt.

Também o médio André Almeida, de 19 anos, titular na terceira jornada, em Londres, frente aos ingleses do Arsenal (derrota lusa por 3-2), está de fora da lista, devido a uma situação de fadiga muscular.

A convocatória para o duelo com o Eintracht marca, em sentido inverso, os regressos do central ucraniano Bondarenko, após uma ausência causada pela fratura de um dos dedos da mão, e do ponta de lança brasileiro Bruno Duarte, de novo operacional após ter contraído uma entorse no tornozelo esquerdo na jornada anterior, com os belgas do Standard de Liège (1-1).

Nos instantes que antecederam o voo para a Alemanha, o responsável pelas relações públicas do clube, Neno, realçou, aos jornalistas presentes, que os vimaranenses, apesar de arredados da Liga Europa, querem vencer para 'curar' o "orgulho ferido" de não terem alcançado qualquer triunfo nos desafios anteriores.

O Vitória de Guimarães, quarto e último classificado do grupo F, com dois pontos, defronta os alemães do Eintracht Frankfurt, segundos, com nove, num jogo agendado para as 17:55 de Lisboa, no Estádio Commerzbank, em Frankfurt, com arbitragem do lituano Gediminas Mazeika.

A lista de 19 convocados:

Guarda-redes: Douglas, Miguel Silva e Miguel Oliveira.

Defesas: Victor Garcia, Pedro Henrique, Frederico Venâncio, Bondarenko, Florent e Rafa Soares.

Médios: Mikel Agu, Al Musrati, Pepê e Dénis Poha.

Avançados: Rochinha, Marcus Edwards, Davidson, André Pereira, Bruno Duarte e Léo Bonatini.