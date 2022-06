Sacko pode render três milhões de euros ao V. Guimarães

Italianos do Torino procuram reforçar-se com um lateral-direito e consideram como opção o internacional maliano, já com preço fixado. Regresso a Guimarães é um cenário muito improvável

A Serie A de Itália poderá ser a próxima aventura de Sacko. O Torino está no mercado em busca de um lateral-direito e equaciona o internacional maliano do Vitória de Guimarães, entre outros, depois de se ter inteirado que a sociedade desportiva dos minhotos admite transferi-lo por cerca de três milhões de euros.

A sondagem foi recente e, por isso, o Vitória ainda não se deparou com qualquer proposta para negociar, sabendo-se que o clube só avançará para novas contratações quando obtiver alguma liquidez à custa de vendas de passes de jogadores, isto apesar de já ter assegurado o encaixe de um milhão de euros com o avançado sul-africano Lyle Foster, cedido em definitivo aos belgas do Westerlo.