Sacko muda-se para o Saint-Étienne e pode render três milhões

Contratação de Bruno Gaspar, no âmbito do negócio de Edwards, facilita transferência do internacional maliano para o clube francês, por empréstimo válido até ao fim da época, com opção de compra

Assegurada a contratação de Bruno Gaspar, enquadrada no negócio da transferência de Marcus Edwards para o Sporting, o Vitória de Guimarães deu luz verde à mudança de Falaye Sacko para o Saint-Étienne. Último classificado na principal liga francesa, o clube gaulês recebe o lateral-direito maliano por empréstimo válido até ao fim da presente temporada, com opção de compra fixada em três milhões de euros.

Para o resto da temporada, Pepa continuará a ter à disposição duas opções para o corredor direito da defesa, nomeadamente Bruno Gaspar e João Ferreira, isto sem contar com Sílvio (adaptável aos dois flancos) e os jovens laterais que habitualmente transitam das formações secundárias profissionais (sub-23 ou bês) para a principal. Presente recentemente na CAN, o internacional maliano, 26 anos, somava a sétima época ao serviço do Vitória.