Sacko, lateral do V. Guimarães, é visto como prioritário em França

Presidente do Montpellier sabe que o negócio é um jogo de paciência, mas não desiste de tentar um acordo com a SAD vitoriana para garantir o concurso de um jogador prioritário.

Sacko é a prioridade do Montpellier e o presidente do clube francês, Laurent Nicollin, quer fechar o negócio o mais rapidamente possível. A ideia passa por ter o plantel completo antes de a equipa viajar para Navata, em Espanha, local onde vai realizar o estágio de pré-temporada de 10 de 16 de julho.

Mas o líder do clube do sul de França sabe que é um jogo de paciência para chegar a acordo com o V. Guimarães e com os restantes clubes que têm jogadores que fazem parte dos planos do treinador Olivier Dall"Oglio. "Quando são jogadores livres, é mais simples. Quando têm contrato, temos de negociar um empréstimo ou uma transferência e demora mais. Temos dois ou três casos que poderíamos ter acertado neste fim-de-semana, mas demoram mais. Eu gostaria de ter o grupo o mais completo possível antes de começar o estágio", declarou o presidente do Montpellier em conferência de Imprensa, assumindo como objetivo a luta pelos oito primeiros lugares.

A ideia do Montpellier passava pelo empréstimo de Sacko até final da temporada 2022/23, mas os planos do V. Guimarães apontam à venda do lateral-direito a título definitivo. Nada que faça esmorecer o interesse no defesa. Aliás, segundo o jornal L"Équipe, Laurent Nicollin terá mesmo proposto o pagamento de 2,5 milhões de euros pela compra do passe de um jogador que deixou uma boa imagem no campeonato francês.

Utilizado em 11 jogos pelo Saint-Étienne, Sacko lesionou-se com gravidade no joelho direito no dia 18 de março, frente ao Troyes, mas recuperou a tempo e ainda alinhou na liguilha de permanência/subida. A descida de divisão dos "verdes" levou o histórico clube francês a desistir da contratação, aproveitando agora o Montpellier para tentar assegurar o concurso do jogador maliano.