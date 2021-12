Sacko e Alfa Semedo falham Boavista

Além de Sacko e de Alfa Semedo, Mumin também pode marcar presença na fase final da competição africana, mas como ainda não saiu a lista definitiva, o defesa-central ganês ainda defronta o Boavista

O V. Guimarães não vai contar com Sacko e Alfa Semedo no jogo da próxima quarta-feira, com o Boavista, tendo em conta que os dois jogadores foram convocados pelas respetivas seleções para marcarem presença na fase final da Taça de África das Nações (CAN), a realizar nos Camarões de 9 de janeiro a 6 de fevereiro de 2022.

Havia a expectativa de Sacko, lateral-direito do Mali, e Alfa Semedo, médio-defensivo da Guiné-Bissau, adiarem a viagem para África, mas tal não foi possível e já não entram nas contas para o clássico com os axadrezados. Um jogo que recomeçará a ser preparado dia 26, depois de o plantel gozar dois dias de folga, mas que já não contará com os dois internacionais.

Sacko e Alfa Semedo perdem, para já, três jogos, mas caso avancem na CAN, podem falhar seis partidas

Além de falharem o duelo com o Boavista, Sacko e Alfa Semedo perdem os jogos com o Gil Vicente e o Portimonense, podendo ainda falhar os compromissos com o Estoril, Vizela e Braga, caso as respetivas seleções cheguem à final da prova ou à atribuição dos terceiro e quarto lugares, jogos marcados para o dia 6 de fevereiro. Se tal acontecer, entram apenas nas contas de Pepa com o Belenenses, no Jamor, dia 13 de fevereiro de 2022.

Face às ausências de Sacko e Alfa Semedo, o treinador do Vitória tem duas alternativas para o lugar. No caso do lateral-direito a aposta passará por João Ferreira, 20 anos, que alinhou em dez jogos em todas as competições, tendo mesmo sido titular em nove ocasiões. Já a vaga de Alfa será preenchida por Tomás Handel, titular em 13 dos 14 jogos que disputou esta época.

Também Mumin poderá ser convocado pelo Gana para estar na Taça de África das Nações, mas, para já, como só está pré-convocado, vai jogar quarta-feira frente ao Boavista.