Sacko convocado para os jogos da seleção do Mali

Sacko em ação no jogo da última sexta-feira no Estoril

Lateral direito do V. Guimarães participará nos encontros contra Ruanda e Uganda da fase de qualificação do Mundial de 2022

O lateral direito do Vitória de Guimarães, Falaye Sacko, foi convocado para a jornada dupla da Seleção do Mali, a contar para a fase de apuramento do Campeonato do Mundo de 2022, no Catar.

Na 1.ª jornada, disputada no dia 3 de setembro, a seleção maliana jogará em Marrocos, frente ao Ruanda, seguindo-se a partida da segunda ronda no dia 6 do mesmo mês, com a visita ao Uganda, em Kampala.

Sacko conta com 18 internacionalizações e um golo pela seleção principal do Mali.