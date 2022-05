Sacko com jogo decisivo em França para poder sair do V. Guimarães

Permanência do Saint-Étienne na Ligue 1 pesará na hipótese de contratar o maliano.

O Saint-Étienne recebe, na tarde deste sábado (18h00) o Auxerre na segunda mão do play-off de permanência/subida da Ligue 1 francesa. A partida acaba por poder ser importante para o futuro... de Sacko.

Emprestado no mercado de inverno aos Les Verts por cerca de 300 mil euros, mas sem opção de compra, o lateral-direito, 27 anos, pegou de estaca a titular, mas em março sofreu uma lesão grave no joelho direito, perante o Troyes. Entretanto, voltou na reta final da temporada, figurou no onze inicial na última ronda da Ligue 1 e tornou a repetir a titularidade na primeira mão do play-off, que o Saint-Étienne empatou (1-1) em Auxerre. Ora, manter o clube na Ligue 1 será decisivo para que os franceses tenham liquidez financeira de poderem chegar a um acordo para a transferência definitiva de Sacko.

Por outro lado, André André, emprestado ao Al-Ittihad com opção de compra de um milhão de euros, só acaba a liga da Arábia Saudita a 23 de junho, já com a pré-época do Vitória a decorrer, que deverá arrancar três dias antes (20). Ser campeão também poderá ajudar a manter André André no Médio Oriente.