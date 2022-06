Sacko assina pelo Montpellier

Sacko é um dos principais ativos do V. Guimarães

Lateral-direito deixa o V. Guimarães e muda-se para a equipa francesa a título de empréstimo, mas com cláusula de compra obrigatória

Sacko está certo como reforço do Montpellier. O lateral-direito deixa o V. Guimarães e vai continuar no campeonato francês, depois de ter jogado nos últimos meses no Saint-Étienne.

O internacional maliano vai jogar no Montpellier a título de empréstimo durante um ano, mas com uma cláusula de compra obrigatória de dois milhões de euros.