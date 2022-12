Rui Borges é o novo coordenador da formação do Vitória de Guimarães

Depois de trabalhar como diretor geral da formação do Famalicão, Rui Borges assume a coordenação da formação vitoriana.

Rui Borges, ex-diretor da formação do Famalicão, será oficializado na segunda-feira como coordenador da formação do Vitória.

O antigo futebolista, de 48 anos, foi diretor geral da formação famalicense e também desempenhou o cargo de diretor desportivo dos minhotos entre 2013 e 2016. Foi ainda diretor de futebol do Estoril, na temporada 2018/19. Assume agora um acordo com a SAD liderada por António Miguel Cardoso.

Rui Borges, que jogava como médio, passou por Casa Pia, Boavista, Académico de Viseu, Alverca, Belenenses, Estrela da Amadora, Trofense e Vizela. Também fez parte das equipas técnicas de Vizela (2011/12) e Boavista (2012/13), como treinador-adjunto.

Jogo solidário com o Pevidém

Após o jogo em Joane, das visitas a escolas de São Jorge de Selho e de Fornelos (Fafe), Pevidém será palco, quinta-feira, da quarta jornada do "Conquistadores on Tour". O jogo, de cariz solidário, contra o clube do Campeonato do Portugal, começa às 15 horas, no Parque Albano Martins Coelho Lima.

A partida terá uma forte vertente solidária, com a receita angariada a ser dividida entre a equipa pevidense e uma instituição de solidariedade da vila.

Dezembro é um mês marcado pelo espírito natalício e, deste modo, o Vitória de Guimarães utiliza a sua importância e peso local e alia-o à vertente solidária, pretendendo ajudar ambas as instituições, com a partilha dos valores do fair-play.

O projeto "Conquistadores On Tour", que já conta com três visitas a escolas do concelho de Guimarães (Joane, Pevidém e Fafe), e com uma partida de cariz amigável diante do Joane, em setembro, leva o V. Guimarães a estádios de clubes daquele distrito, de forma a aproximar o clube dos adeptos virotianos que habituam nas freguesias e concelhos vizinhos.