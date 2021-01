Rúben Lameiras regressa aos convocados do Vitória de Guimarães

O extremo Rúben Lameiras é a única novidade na lista de 22 convocados este sábado divulgada pelo Vitória de Guimarães para a visita de domingo ao Famalicão, em partida da 15.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Precisamente contratado aos famalicenses no "mercado de inverno' em curso, o atacante, de 26 anos, falhou a receção de quinta-feira ao Nacional (triunfo por 3-1), porque o jogo era referente à 12.ª jornada, altura em que ainda representava o anterior clube.

Rúben Lameiras pode assim reencontrar a formação que representou na época 2019/20 e na primeira metade de 2020/21, tendo marcado seis golos em 40 jogos, o último dos quais no reduto do Tondela (derrota por 1-0), a contar para a 12.ª ronda do campeonato, em 03 de janeiro.

O extremo rendeu Luís Esteves, médio que, até agora, só foi utilizado no Vitória B, da série B do Campeonato de Portugal, tendo marcado quatro golos em nove jogos.

Os defesas Sílvio e Mascarenhas e os médios Mikel Agu, Joseph e Jacob Maddox continuam ausentes dos relvados, por lesão.

O encontro entre o Vitória de Guimarães, sexto classificado da I Liga portuguesa, com 23 pontos, e o Famalicão, 13.º, com 14, está agendado para as 20:15 de domingo, no Estádio Municipal de Famalicão, com arbitragem de Hugo Miguel, da Associação de Futebol de Lisboa.

Lista dos 22 convocados:

- Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Jhonatan.

- Defesas: Zié Ouattara, Sacko, Abdul Mumin, Jorge Fernandes, Suliman e Gideon Mensah.

- Médios: Wakaso, Pepelu, Miguel Luís, André André, Janvier e André Almeida.

- Avançados: Rúben Lameiras, Marcus Edwards, Rochinha, Ricardo Quaresma, Noah Holm, Bruno Duarte e Oscar Estupiñán.