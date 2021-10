Extremo do V. Guimarães acusou positivo à covid-19.

Rúben Lameiras, avançado do V. Guimarães, testou positivo à covid-19. Por essa razão, vai falhar o duelo com o Oliveira do Hospital, agendado para sábado, no terreno do clube de Coimbra, e referente à Taça de Portugal.

O jogador de 26 anos realizou oito jogos pelos vitorianos esta época.