Rodrigo Silva assina contrato válido por três anos com o Vitória de Guimarães

Defesa de 16 anos quer chegar "aonde chegou", por exemplo, André Amaro, com quem diz ter algumas características semelhantes.

A SAD do Vitória de Guimarães anunciou, esta segunda-feira, que assinou um contrato profissional, válido para as próximas três temporadas, com Rodrigo Silva.

Ainda com 16 anos, Rodrigo Silva deveria frequentar os sub-16, mas foi no escalão acima que cumpriu a época 2022/23. As capacidades físicas e humanas do jogador levaram-no ao campeonato nacional de sub-17, onde o Vitória disputou a fase de apuramento de campeão.

Ao cabo de 35 jogos nesta prova, Rodrigo, que chegou a Guimarães em 2020/21, dá agora um passo "importante" com a ligação contratual ao Clube. "A época correu-me e eu acreditava que este momento poderia chegar. Ao longo da temporada, fui percebendo que os responsáveis confiavam em mim e depositavam expectativas altas, uma vez que estava a jogar no escalão acima e como titular. Ainda assim, só caímos em nós e percebemos a importância deste momento, quando ele realmente chega. É um dia feliz, para mim e para os meus pais e, também por isso, fiz questão que eles estivessem presentes", comentou, nas declarações proferidas aos canais oficiais do clube.

Natural de Leiria, o jogador, que é fã de João Cancelo, ocupa atualmente o lado direito da defesa e tem como objetivo alcançar aquilo que o outro ídolo já alcançou: "Olho para o André Amaro e reconheço algumas características que também tenho, trata-se de um jogador trabalhador, empenhado e muito humilde. Quem me dera um dia chegar aonde ele chegou e é para isso que me esforço todos os dias", avançou.