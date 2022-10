Rodrigo Duarte, de 16 anos, rubrica primeiro contrato profissional com o Vitória

Jovem médio dos sub-17 tem sido titular em todas as partidas de uma das formações jovens dos vimaranenses

O jovem Rodrigo Duarte, de apenas 16 anos, membro da equipa de sub-17, assinou o primeiro contrato profissional com o Vitória de Guimarães, informou o emblema vimaranense no seu site oficial.

"A minha família é vitoriana, aliás, o meu pai é sócio com um número de cartão baixo, ou seja, já acompanha o Clube há muitos anos e, como é óbvio, sentimos imenso tudo aquilo que me está a acontecer. Tenho apenas 16 anos e estar já ligado ao Clube com um contrato profissional demonstra a confiança que têm em mim", referiu, em declarações ao site oficial.