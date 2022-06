Rochinha tem mais uma época de contrato e há um plano para o capitão

Despertou atenções, mas a SAD do V. Guimarães tenciona mantê-lo e estuda a renovação do contrato.

A ligação de Rochinha ao Vitória de Guimarães, válida por apenas mais uma época, deverá ser prolongada a breve prazo. A sociedade desportiva pretende evitar que o capitão parta, dentro de um ano, como jogador livre, como se verificou com Rafa Soares e Estupiñán, e deverá propor-lhe a renovação do contrato mal termine o mercado de verão.

Até lá, as duas partes não descartam uma eventual transferência, tanto mais que a administração vitoriana tem urgência em realizar encaixes financeiros, mas só mediante um grande negócio no caso de Rochinha, não havendo, para já, sinais de que tal possa acontecer.

Já no plano estritamente desportivo, o técnico Pepa e os restantes responsáveis dos clube transmitiram a Rochinha, antes do início das férias, o desejo que este se mantenha como líder do plantel. Dentro e fora do relvado, o extremo afirmou-se como um exemplo para os companheiros e a partir de 2022/23 até poderá passar a envergar o número 10 (destinado em qualquer equipa ao melhor jogador) na camisola, detido nas últimas duas temporadas por Marcus Edwards, agora no Sporting.