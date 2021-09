Rochinha teve alta após exames complementares no hospital

Tudo bem com Rochinha, que foi para casa após os exames complementares realizados no hospital

Tudo bem com Rochinha, que ao início desta madrugada deixou o hospital depois dos exames complementares terem concluído estar tudo bem com o jogador do Vitória de Guimarães.

Rochinha pregou um susto enorme quando aos 78' do Vitória-Belenenses chocou com a cabeça de Tomás Ribeiro e de Alisson Safira e caiu no relvado inconsciente. O extremo do Vitória foi assistido durante largo período no relvado - quase 10 minutos - tendo a consciência ainda no estádio.

Estabilizado e consciente, Rochinha esteve no Hospital de Guimarães a fazer exames complementares. O jogador sofreu um traumatismo na cabeça, com perda de sentidos, e depois de recuperar a consciência no estádio manteve uma evolução clínica positiva.

Recorde-se que Rochinha foi transportado para o hospital, após um choque na área do Belenenses, em jogo da quinta jornada da Liga Bwin.

Rochinha, de 26 anos, caiu inanimado no relvado, aos 78 minutos, após um impacto na discussão de um lance ofensivo, com dois defesas da formação lisboeta.

O jogo esteve interrompido durante aproximadamente 10 minutos, para prestar assistência ao jogador vitoriano.