Rochinha: "Pela terceira vez, ouço cânticos a festejar a morte da minha mãe"

Jogador do V. Guimarães critica a "passividade da Liga", pedindo que este tipo de comportamentos seja "punido com severidade".

Rochinha reagiu na manhã deste sábado aos insultos de que foi alvo por parte de adeptos do Boavista, na partida de ontem (1-1) no Estádio do Bessa. O avançado do V. Guimarães diz que o que aconteceu "não é futebol" e que fica incomodado com a "passividade da Liga", pois não é "a primeira nem a segunda vez" a que é sujeito a tal comportamento.

"Ontem, mais uma vez, assistimos a um episódio muito triste no futebol português. Amo o futebol e tenho a noção de todas as emoções que estão envolvidas num jogo. Tinha noção do ódio que causou a minha mudança e estava preparado para ouvir insultos. Infelizmente, isto também é futebol e até aqui consigo entender e aceitar. Mas, e já pela terceira vez, ouço cânticos a festejar a morte da minha mãe. 'A p*** da tua mãe, Rochinha, antes a tua que a minha'. O que é isto? Não é futebol. Não é o meu futebol nem pode ser o futebol que o meu filho vai assistir quando crescer. Este comportamento só demonstra o quão pequeninos são os que conseguem cantar algo do género", começou por escrever, numa publicação nas redes sociais.

"A passividade da Liga também me incomoda muito, principalmente por não ser a primeira nem a segunda vez a que sou sujeito a isto. Este tipo de comportamento tem de ser punido com severidade para que, nem eu, nem nenhum dos meus colegas de profissão, tenhamos de passar por isto", criticou o futebolista que representou os boavisteiros, antes de se mudar para Guimarães, em 2019.

"Foi algo que ninguém devia viver, algo que não desejo a ninguém. Que me afeta não só a mim, que antes de ser jogador profissional sou humano, mas também afeta a minha família que todos os dias sofre com a ausência da minha mãe. Apenas tenho de agradecer ao Vitória Sport Clube e aos adeptos todo o apoio desde o primeiro dia! Sou jogador do Vitoria, sou vitoriano. Obrigado!", disse ainda Rochinha.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rochinha (@drochinha)

O clube vitoriano também reagiu, em comunicado, aos incidentes registados no jogo da 33.ª jornada da Liga Bwin.