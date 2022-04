Rochinha pede a Estupiñán para que continue no V. Guimarães: "Renova..."

Colega de equipa como que apelou à continuidade do ponta de lança colombiano no clube da cidade-berço

A cerca de três meses de findar contrato com o V. Guimarães, e com uma proposta em mãos para renovar o mesmo, o futuro de Oscar Estupiñán continua incerto, pelo que Rochinha, colega de equipa, pediu ao avançado para rubricar novo vínculo.

"Renova!", escreveu o capitão vimaranense, na rede social Instagram, em comentário a uma publicação do ponta de lança colombiano, colocada pouco depois do triunfo do V. Guimarães em casa do Moreirense (0-1), no passado domingo.

Conforme OJOGO noticiou em 20 de janeiro, o V. Guimarães apresentou (mais) uma proposta de renovação a Estupiñan - contrato expirará em junho - por mais duas temporadas, mas o avançado ainda não deu uma resposta definitiva à direção.

Estupiñán, 25 anos, tem 13 golos marcados em 28 jogos na atual temporada, sendo um dos habituais jogadores utilizados pelo treinador vimaranense Pepa.