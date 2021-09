Rochinha está de volta após o susto e com a mira apontada ao Benfica

Extremo já treina sem restrições no V. Guimarães.

A baixa de Rochinha terminou. O extremo já se encontra totalmente recuperado da concussão cerebral sofrida frente ao Belenenses, na sequência de um choque de cabeça com o avançado Safira (ficando inconsciente durante cerca de sete minutos), e juntou-se ontem, domingo, à equipa, tudo apontando para que seja opção para a receção ao Benfica, no próximo sábado, para o campeonato.

Cumprido o protocolo de treinos progressivos habituais em casos análogos, o jogador deixou de estar, em definitivo, sob alçada do departamento médico do Vitória e até poderá entrar na convocatória para o jogo de terça-feira, na Covilhã, a contar para o grupo A da Taça da Liga. A confirmar-se essa possibilidade, o regresso à competição deverá verificar-se no decorrer da partida, a partir do banco de suplentes.

Os primeiros sinais de que já se encontrava em condições foram registados no passado sábado, dia em que a equipa se deslocou a Arouca. Num treino matinal, juntamente com Borevkovic e Alfa Semedo, ambos castigados na última jornada, o atacante retomou os exercícios com bola e demonstrou estar na plenitude das suas faculdades, não apresentando qualquer tipo de queixa. A boa notícia chegou rapidamente a Pepa e o treinador não hesitou em chamá-lo para o treino de ontem, tendo confirmado pelos próprios olhos que Rochinha poderá ser utilizado sem condicionalismos. Pode mesmo dizer-se que o Vitória deverá encarar as partidas com o Covilhã e o Benfica na máxima força, atendendo a que Alfa Semedo e Borevkovic já cumpriram as respetivas suspensões.