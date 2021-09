Rochinha depois do susto: "Concluíram que estava bem e pronto a voltar a casa"

Jogador do Vitória provocou o pânico no encontro com o Belenenses

Tudo não passou de um valente susto para Rochinha. O médio português deixou uma mensagem nas redes sociais, garantindo já estar bem.

"Obrigado a todos pelo apoio e preocupação. Ontem depois de dar entrada no hospital e fazer os exames complementares de diagnóstico concluíram que estava bem e pronto a voltar a casa. Estou tranquilo e a recuperar. Obrigado por tudo!", escreveu, na sua conta pessoal de Instagram.

Já nos últimos minutos da receção do Vitória de Guimarães ao Belenenses, Rochinha assustou todos aqueles que viam o jogo no estádio e pela televisão. Depois de um choque violento de cabeças, o jogador caiu inanimado e teve de receber assistência durante vários minutos, antes de sair para o hospital.