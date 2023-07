Riera orgulhoso: "Competimos com o sexto da Liga portuguesa e demos luta"

Declarações do treinador do Celje, no final do encontro com o Vitória de Guimarães (3-4), referente à segunda pré-eliminatória da Liga Conferência

Reação à derrota: "Competimos com o sexto classificado da I Liga portuguesa [em 2022/23] e demos luta. Fizemos três golos e poderíamos ter feito mais. Gostei da equipa, mas frente a equipas como esta não se podem cometer erros."

Segunda mão para vencer: "Na segunda parte, fizemos algumas "mexidas" e fico satisfeito com aquilo que fizemos. Não fico satisfeito pelo resultado, mas seria difícil fazer mais e acho que fizemos um bom jogo. Vamos lutar e tentar vencer [na segunda mão]. Não fomos inferiores."