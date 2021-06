Ricardo Quaresma resiste a tentação vinda da Rússia

Contratação sonante no último verão, Quaresma continua a ser encarado pela SAD como um trunfo imprescindível, e o técnico Pep já se pronunciou com agrado sobre o internacional português

À procura de reforços talentosos e já com carreiras consolidadas a nível internacional, o Krylya Sovetov tentou, sem êxito, contratar Ricardo Quaresma.

Notícia em diversos meios de comunicação na Rússia, o Krylya chegou a sondá-lo, acenando com valores tentadores, e o português Ricardo Alves, que representa precisamente o clube da cidade de Samara e é amigo do extremo de 37 anos (a seu pedido, chegou a gravar um vídeo de apoio antes da final da Taça da Rússia), desempenhou o papel de interlocutor.

Mas os efeitos dessa tentativa de namoro foram nulos. O internacional português pretende cumprir a segunda época de contrato com o Vitória de Guimarães, conforme já havia esclarecido ao nosso jornal a assessoria do jogador, e o Krylya depressa percebeu essa determinação, pelo que já desistiu da ideia de apresentar uma proposta à sociedade desportiva dos minhotos.

Semelhante desfecho é tudo menos uma desilusão para o Vitória, ciente de que a saída de Quaresma dificilmente proporcionaria um encaixe financeiro significativo. Depois de ter surpreendido os adeptos com o anúncio da contratação do Mustang no verão de 2020, a administração presidida por Miguel Pinto Lisboa entende que o atacante tem todas as condições para continuar a ser uma importante mais-valia na equipa e ainda um chamariz em termos de marketing (no que concerne a vendas de camisolas), tanto mais que a partir de 14 de junho já será possível a presença de adeptos nas bancadas, ainda que com lotação restringida a 33% da capacidade de cada recinto.

Aliás, a ligação de Quaresma até poderá prolongar-se um pouco mais no tempo, pois dentro de um ano o Vitória ainda terá a possibilidade de exercer a opção de renovação por mais uma temporada.

Até lá, o campeão europeu estará ao dispor de Pepa e o novo treinador até já disse que vê nele capacidades especiais. "Não há idade nos jogadores com talento puro. Vai ser um gosto trabalhar com ele", declarou na entrevista ao Canal 11, garantindo que conta com todos os jogadores com contrato. Há dúvidas, porém, em torno do inglês Edwards, desejado pelo Sporting.