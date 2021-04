Ricardo Quaresma deixa mensagem: "Estou a recuperar, vou voltar mais forte"

Extremo é baixa no V. Guimarães para o encontro de Portimão.

Ricardo Quaresma está fora do encontro entre Portimonense e V. Guimarães, partida que abre a 26ª jornada da Liga NOS. O internacional português está a contas com uma lesão no gémeo da perna direita e é baixa de peso para a estreia de Bino Maçães no comando técnico.

Nas redes sociais, o extremo deixou uma mensagem. "Estou a recuperar, vou voltar mais forte. Posso não jogar hoje, mas a minha força está com a equipa do V. Guimarães. Força companheiros", pode ler-se no Instagram.

A partida entre algarvios e minhotos tem início marcado para as 20h00 desta sexta-feira.