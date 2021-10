Ricardo Quaresma aquece o motor para recuperar o lugar no onze de Pepa

Ricardo Quaresma, extremo do V. Guimarães

Quaresma foi para o banco, pela primeira vez nesta época, em Famalicão e deverá aproveitar o jogo com o Oliveira do Hospital, da Taça de Portugal, para reconquistar Pepa.



Intocável no arranque da época, Quaresma viu-se ultrapassado nas alas por Edwards e Rochinha.

O jogo apagado frente ao Benfica custou-lhe, pela primeira vez, o banco de suplentes em Famalicão e a deslocação de amanhã a Tábua para o jogo com o Oliveira do Hospital, da Taça de Portugal, é uma oportunidade para se relançar na corrida pela titularidade no campeonato, tudo apontando para que o Mustang alinhe de início enquadrado num onze recheado de jogadores menos utilizados.