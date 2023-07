Ricardo Mangas a caminho do V. Guimarães

Acordo alcançado entre clubes. O Boavista vai encaixar um milhão de euros

O V. Guimarães chegou a acordo com o Boavista para a transferência de Ricardo Mangas, apurou O JOGO.

O clube axadrezado vai encaixar um milhão de euros com a venda do esquerdino de 25 anos que fez grande parte da formação no Benfica, passando depois por Tondela, Aves, Mirandela, Boavista (em duas etapas) e Bordéus.

O lateral-esquerdo, que também pode jogar em posições mais adiantadas, tem contrato com o Boavista até 2025. Mangas já tinha suscitado o interesse do Génova e da Salernitana de Paulo Sousa.

Em 2022/23, Mangas vestiu a camisola do Boavista em 33 ocasiões, apontando cinco golos e fazendo uma assistência.