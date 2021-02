"Relvado? Não deveria haver aqui sequer um jogo e houve uma volta inteira"

Treinador do Vitória de Guimarães aliviado por ninguém se ter lesionado num relvado péssimo

O treinador do Vitória de Guimarães reiterou, no final do jogo com o Belenenses, as críticas ao péssimo relvado do Jamor. "Jogar neste terreno é para louvar a paciência do Belenenses, por fazer aqui 17 jogos", afirmou João Henriques, a quem a notícia da vistoria técnica que hoje terá lugar não entusiasmou, por surgir "tarde".

"A Liga tem muita responsabilidade. Não deveria haver aqui sequer um jogo e houve uma volta inteira", lembrou: "Os jogadores que estiveram dentro de campo, eles sim, ganharam todos, porque ninguém se lesionou".

"O futebol ficou a perder", resumiu, e o saldo do Vitória também ficou aquém do desejado: "Tentámos ser pragmáticos. Permitimos ao adversário fazer um golo e ficar na frente; conseguimos igualar, felizmente; houve situações em ambas as balizas para mais golos, mas quem ficou a perder foi o futebol. Nós perdemos dois pontos, queríamos os três. Continuamos invictos fora, isso é de valorizar, e dar os parabéns aos jogadores pelo esforço".