O azar voltou a bater à porta de Miguel Reisinho, médio do Boavista, em 7 de outubro.

Reisinho, jogador do Boavista, foi submetido esta sexta-feira, a uma ligamentoplastia do cruzado anterior do joelho esquerdo. Prevê-se que tenha alta no domingo, após o que iniciará o período de recuperação.

Reisinho sofreu uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, durante um treino, em 7 de outubro, enfrentando nova longa paragem.

Miguel Reisinho, de 22 anos, foi suplente utilizado em quatro encontros em 2021/22, depois de ter estado afastado dos relvados desde novembro de 2020 e durante quase sete meses, devido a uma rotura ligamentar do joelho esquerdo, sofrida durante a vitória do Boavista em Vizela (1-0, após prolongamento), para a Taça de Portugal.